У Москві спалахнула масштабна пожежа: що горить (фото, відео)

На заході Москви вранці 25 вересня спалахнула масштабна пожежа на складі автозапчастин.

Про це повідомляють російські медіа і телеграм-канали.

Ранок у Москві розпочався з сильної пожежі: загорівся склад автозапчастин на вулиці Горбунова. Вогонь охопив площу у 600 кв. м. Згодом з’явилося повідомлення, що будівля обвалилася на всій площі.

Небо над містом затягнуло густим чорним димом. Очевидці повідомляли про звуки вибухів на місці надзвичайної ситуації.

На місці події працювали понад 50 рятувальників та 16 одиниць техніки. Вони локалізували та згодом загасили пожежу.

Про постраждалих наразі не повідомляється. Причин пожежі невідомі.

Пожежа в Москві 25 вересня / Фото: російські телеграм-канали

Пожежа в Москві 25 вересня / Фото: російські телеграм-канали

Пожежа в Москві 25 вересня / Фото: російські телеграм-канали

У Москві загорівся склад автозапчастин

До слова, 31 серпня у Москві виникла потужна пожежа у триповерховій адміністративній будівлі. Вогонь гасили вертольоти і корабель.

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