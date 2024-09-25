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Росія вдарила ракетами по Одеській області: які наслідки

Росія вдарила ракетами по Одеській області: які наслідки

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі 25 вересня армія агресорки Росії завдала ракетного удару по Одеській області. Зокрема, сталося влучання. 

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"В Одеському районі ракета, попередньо, Х-59/69 влучила по відкритій території. Відбулося загорання сухої трави на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Втім, уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч. За словами Кіпера, загиблих та постраждалих немає.

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила ракетами і дронами. Сили ППО знищили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 28 БпЛА.

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