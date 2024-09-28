В Московской области ликвидировали руководителя центра беспилотников Минобороны РФ — источник

В ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник Алексей Коломейцев, возглавлявший центр беспилотной авиации Минобороны РФ.

Об этом сообщил источник, пишет Интерфакс-Украина.

По данным украинской разведки, его ликвидация произошла в рамках спецоперации, совместно проведенной местным движением сопротивления кремлевскому режиму и ГУР Минобороны Украины.

Коломейцев был ответственен за подготовку специалистов по использованию беспилотников, в том числе операторов дронов-камикадзе "Шахед". Представитель разведки отметил, что движение сопротивления продолжает масштабироваться и распространять свою деятельность не только на территории России, но и за ее пределами.

"Движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределы, как мы и предупреждали ранее. Каждый российский военный преступник, каждый причастный к агрессии против Украины, является нашей целью независимо от должностей, возраста, пола и места пребывания. Мы будем уничтожать. всех, на чьих руках кровь украинцев, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления", — сообщил собеседник.

Об Алексее Коломейцеве в открытых источниках нет подробной информации. Известно, что ему 51 год, и он принимал непосредственное участие в военном вторжении России в Украину.

Напомним, военные ВСУ ликвидировали в Донецкой области командира батальона капитана Александра Лапшина и почти весь состав батальона 98-й гвардейской дивизии НДС РФ.

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