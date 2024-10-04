Перемирие вместо победы?: почему конец войны в Украине – за горами

Быстрое завершение войны в Украине – за горами. Пока власти демонстрируют партнерам свой "план победы", сами украинцы знают лишь его общие черты. Правда, месседж выглядит четко – возвращение границ 1991 года. В то же время, фронт не стихает и в парламенте уже заговорили о необходимости снижения мобилизационного возраста.

Чего ждать в ситуации с войной дальше, что с "планом победы" и сохранит ли Украина американскую поддержку, читайте на ТСН.ua.

Украина собирается принудить Россию к миру и это одна из задач "плана победы", которую озвучивал лично президент Владимир Зеленский. Детали о том, как именно это планируется реализовать – пока неизвестны. В то же время на Западе и в украинских экспертных кругах звучит скепсис по поводу "плана победы". В частности, критики называют его нереалистичным и предупреждают об угрозе потенциального перемирия. На фоне этого боевые действия не прекращаются, а власти заявляют о необходимости усиления мобилизации. Дальше – обо всем по порядку.

Суть "плана победы" Зеленского

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Перед своим визитом в США Зеленский записал видеообращение, в котором описал свой "план победы". Он предусматривает оружие для защиты независимости и людей, дипломатию для консолидации партнеров и принуждения России к миру, справедливость для того, чтобы РФ отвечала за войну и чувствовала ее последствия.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказывал, что "план победы" будет содержать четыре пункта: дипломатическое и военное принуждение РФ к миру, а также политическую и экономическую составляющие.

По информации издания The Times, "план победы" состоит из:

запроса на гарантии безопасности от Запада;

продолжения операции в Курской области для укрепления украинской позиции на переговорах;

поставок оружия;

международной финансовой помощи разрушенной экономике.

Еще одной частью плана руководитель ОП Андрей Ермак называл приглашение Украины в НАТО.

По информации издания Kyodo, "план победы" содержит подробный перечень военной помощи и просьбу о разрешении атаковать цели на российской территории ракетами большой дальности. Что касается экономических мер, то в плане речь идет об инвестициях партнеров для расширения производства оружия в Украине, таких как дроны и ракеты, и требованиях о введении новых санкций против РФ.

Владимир Зеленский представил США свой "план победы"/Коллаж ТСН.ua

В конце сентября Ермак обещал, что "план победы" будет представлен для ознакомления украинскому обществу, однако не в полном объеме, ведь ряд деталей документа закрыт. В настоящее время власти нигде официально не публиковали этот план.

Что не так с "планом победы": критика с Запада

В сентябре издание Bloomberg со ссылкой на двух анонимных западных чиновников сообщило, что "план победы" Украины вряд ли позволит совершить прорыв в войне с Россией. Источники говорят, что в плане нет никаких реальных сюрпризов и "он не сможет серьезно изменить правила игры". Один из источников издания назвал план "списком желаний" Украины.

"Мрачная оценка плана подчеркивает чувство углубляющегося среди союзных стран пессимизма, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом после выборов, которые состоятся уже через шесть недель", – отмечали в Bloomberg.

В свою очередь издание Wall Street Journal информировало – администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что у "плана победы" Зеленского нет всеобъемлющей стратегии. План выглядит как "переупакованная просьба" о большем количестве оружия и отмене ограничений на применение дальнобойных ракет.

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Ознакомленные с общими деталями документа американские и европейские чиновники утверждают, что план не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно учитывая, что российские войска "медленно, но неуклонно продвигаются на поле боя".

Старший научный сотрудник и директор американской государственной программы Фонда Карнеги Кристофер Чиввис в статье The Guardian назвал план победы, который Зеленский представил Байдену, "очередным требованием получить больше оружия". Чиввис даже призвал американскую администрацию ограничить поддержку Украины, если Киев не хочет идти на переговоры.

"Дело Украины справедливо и ее суверенитет надо сохранить, но, опять же, Соединенные Штаты не могут быть втянуты дюйм за дюймом в бесконечную войну – особенно в несущую реальные ядерные риски. Зеленский не желал делать существенных шагов к реалистическому прекращению огня. Вместо этого он давит будто бы в надежде отвоевать всю утраченную территорию Украины силой оружия", – говорится в статье Чиввиса.

Однако 2 октября представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что в Штатах уже пересмотрели "план победы", и сказал, что документ все же содержит "продуктивные шаги" как Украины, так и других государств. Миллер не раскрыл публике детали этого плана, ведь этого еще не сделала украинская сторона.

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РФ не будет говорить о мире, Украина будет воевать дальше

Издание El País отметило, что извне растет давление по переговорам, в которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки. Однако чтобы сесть за стол переговоров, нужно "что-то, что изменит правила игры так, чтобы Россия пошла на мир", по словам самого Зеленского. Казалось, такую роль должна играть украинская операция в Курской области, однако она оказалась не слишком полезной в этом смысле. Для того, чтобы заставить изменить правила игры, Киев предлагает демонстрацию силы: просит у партнеров разрешить удары по России дальнобойными западными ракетами, гарантированные поставки оружия и финансовую помощь, поддержку вступления в НАТО.

Однако Россия отнюдь не собирается разговаривать с Украиной о мире. Такое мнение не раз высказывал украинский журналист и публицист Виталий Портников. В одной из своих колонок для "Крым.реалии" он написал:

"Несмотря на то, что уже не только на Западе, но и в самой Украине говорят о возможности переговоров, Кремль явно не проявляет никакого желания провести именно реальные переговоры о мире, а не консультации по украинской капитуляции. Особых надежд на то, что российская и украинская делегации в обозримом будущем окажутся за столом переговоров – именно переговоров о справедливом мире – у меня нет".

Владимир Путин настроен на продолжение войны/Коллаж ТСН.ua

Перемирие вместо победы

Доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак назвал "план победы" Владимира нереальным, ведь непонятно, как можно вернуть границы 1991 года и заставить Россию сесть за стол переговоров.

"О плане Зеленского, кажется, уже нет сомнений, что он нереален. Потому что мы не видим, как можно вернуть границы 91-го года. Сейчас, в эти месяцы. То есть речь идет о том, чтобы сделать радикальное изменение, чтобы вернуть границы 91-го года. Я не говорю, что мы от этого должны отказываться. Это дальняя перспектива, которая может длиться год-два-три-пять-десять. Но мы понимаем, что для Украины это критическое время, потому что у России больше ресурсов и она будет вести войну на истощение дальше. И тогда цена победы будет очень высока. Надо иметь какой-нибудь реальный план. Реальный план победы", – объяснил Грицак.

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Он также отметил, что не видит сейчас, как можно вынудить Россию сесть за стол переговоров, о чем заявлял Зеленский в рамках своего плана. Это также выглядит нереально, "потому что время работает на Путина сейчас".

Историк описал, как могло бы выглядеть потенциальное перемирие в войне на сегодняшний день:

"В лучшем случае, это будет речь о каком-то "Минск-3" или "Минск-4". Прекращение огня, заморозка конфликта на время. Мы же все понимаем, что будет не мир, а перемирие. И здесь стратегия должна заключаться в том, что Украина в это время должна готовиться к новой войне или делать все так, чтобы Путин больше не захотел. Не то что не захотел – не смог воевать с Украиной".

В то же время, издание Bloomberg пишет, что заявленная цель Путина в войне остается неизменной: Украина должна быть сведена к российскому вассалу. Он время от времени притворялся заинтересованным в переговорах, но его неискренность выдает объявленная цена – отказ Украины от четырех областей, Крыма и от членства в НАТО. Вместо этого вся российская экономика была переориентирована на поддержку войны.

Угрозы в случае перемирия

Авторы публикации также указывают, что каким бы желательным ни было прекращение огня, оно повлекло бы за собой огромные риски для Украины.

"Во-первых, пауза даст российским военным время набрать замену примерно для 30 000 солдат, которых она теряет ежемесячно, спланировать новую мобилизационную работу, устранить оперативные недостатки и пополнить свои запасы оружия. Путин, вероятно, использовал бы такое перемирие, чтобы просто спланировать новые нападения, как он неоднократно совершал в прошлом – в том числе после своего предидущего вторжения в Украину в 2014 году. Этот риск усугубляется тем, что пауза может поставить под угрозу международную поддержку Украины, что усложнит ей защиту от возрожденной России", – говорится в статье.

Авторы обратили внимание, что Путин давно делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что население РФ останется пассивным, а армия будет финансироватся достаточно хорошо для продолжения боевых действий. Ошибочное прекращение огня может увеличить вероятность того, что все эти ставки окупятся. В таком случае Украина и Запад окажутся в худшем положении, когда боевые действия возобновятся.

Шаткая поддержка со стороны США

Пока Зеленский в своем "плане победы" рассчитывает на военную на финансовую поддержку от Запада, потенциальная помощь от США — едва ли не самого главного партнера Украины — выглядит шатко.

На носу – американские президентские выборы. Кандидат от демократов Камала Харрис заявляла, что в случае своей победы будет продолжать поддерживать Украину и прилагать усилия для ее победы в войне. Харрис отмечала, что США должны сотрудничать с союзниками и партнерами, защищать демократические ценности и противостоять агрессорам. В свою очередь кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно уверял, что в случае победы на выборах прекратит войну еще до вступления в должность, ничего не говоря о необходимости победы Украины. А во время одного из своих выступлений Трамп вообще заявил, что Украина должна "уступить территории", чтобы "успокоить Москву и избежать конфликта". Политик упрекнул Зеленского в том, что тот якобы не хочет идти на уступки.

Трамп сделал ряд недружественных заявлений по Украине. Коллаж ТСН.ua

Правда, после недавней встречи с Зеленским, когда тот побывал в США, Трамп вдруг заявил, что войну необходимо завершить путем "справедливого соглашения". Со своей стороны, президент Украины после встречи сказал, что Трамп заверил его, что в случае победы на выборах продолжит поддерживать Киев в противостоянии российской агрессии.

Заметим, что Зеленский вернулся из США без разрешения на использование американского оружия для ударов в глубь РФ. Более того, он "увидел тревожные признаки того, что его влияние на Западе ослабевает", пишет издание The Sunday Times. Там указали на обеспокоенность администрации Байдена отсутствием в "плане победы" всеобъемлющей стратегии, а также на предостережения разведки, что разрешение на удары вглубь РФ может привести к "решительным ответным действиям" со стороны Кремля.

В публикации NYT говорится, что Зеленский теряет свое влияние на Западе, и когда имеющаяся военная помощь закончится, судьба Украины снова будет в значительной степени зависеть от желания Конгресса продолжать пополнять военную казну.

И хотя действующий президент США Джо Байден заверил Зеленского в продолжении помощи, "необходимой для победы в этой войне", понятие "победы" в западном понимании до сих пор остается размытым, а сама идея "поддерживать Украину столько, сколько нужно", теряет поддержку среди союзников Киева.

Конец войны – за горами

Пока украинские власти не представили народу свой "план победы", поддержка со стороны США оказалась в шатком положении, а на фронте не утихают бои, обозримое будущее выглядит туманно. В то же время, признаков быстрого завершения войны нет. На фоне этого появилась информация о планах Украины мобилизовать еще 200 тыс. новобранцев до конца года и звучат инициативы о снижении мобилизационного возраста.

О намерениях Украины мобилизовать еще 200 тыс. бойцов до конца 2024 написало издание The Times. Правда, там указали, что эти планы вряд ли удастся претворить в жизнь. На примере одного из ТЦК Одессы там проинформировали, что военкоматы отстают от поставленных мобилизационных целей, ведь по врученным повесткам приходит только горстка мужчин, у большинства из них есть несовместимые со службой заболевания. А еще в разговоре с журналистами работник ТЦК пожаловался на коррупцию: коллеги брали взятки в тысячи долларов, чтобы подделать освобождение от военной службы.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

А секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Украине упали темпы мобилизации и выступил за снижение мобилизационного возраста до 20 лет. Нардеп сказал, что по этому вопросу ведутся дискуссии.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину", – отметил Костенко.

Поэтому перспективы войны в Украине остаются сложными, со многими неопределенностями, в частности, по западной поддержке и возможностям мобилизации. Быстрой победы пока не предвидится, и Украина может столкнуться с длительной войной на истощение, что потребует значительных ресурсов и выдержки.

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