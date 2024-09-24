Запад скептично встречает "План победы" Зеленского – Bloomberg

Западные чиновники не ждут ничего особенного от плана Украины по прекращению войны, который президент Владимир Зеленский представит в Нью-Йорке на этой неделе. По их словам, он вряд ли позволит совершить прорыв в конфликте с Россией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух анонимных западных чиновников.

По словам одного из источников издания, знакомого с кулуарными разговорами Зеленского с иностранными лидерами, в "Плане победы" Зеленского нет никаких реальных сюрпризов, и "он не сможет серьезно изменить правила игры". Второй источник назвал его "списком желаний" Украины.

"Мрачная оценка плана подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди союзных стран, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом после выборов, которые состоятся уже через шесть недель", – пишет издание.

Источники также рассказали, что по крайней мере один из союзников Украины предположил, что пришло время для нового раунда контактов с Путиным, будь то со стороны Зеленского или других стран.

Авторы статьи отмечают, что на Западе также начинают всерьез беспокоиться о собственной безопасности, видя как Россия наращивает производство оружия. Согласно проекту трехлетнего бюджета РФ, с которым ознакомились журналисты, в следующем году Кремль намерен увеличить расходы на оборону до исторического максимума в 142 млрд долларов США.

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Один из источников издания заявил, что несмотря на заверения союзников, что они будут поддерживать Киев "столько, сколько нужно", Зеленскому нужно показать, каким хотят видеть мир в Украине. Поэтому он собирается подробно изложить свой "План победы" в кулуарах Генассамблеи ООН.

План направлен на то, чтобы Украина могла занять более сильную позицию в будущих переговорах с Россией. Кроме того, в Киеве уверены, что прекращение огня без четких гарантий даст Путину возможность подготовиться и снова нанести удар.

В интервью программе "Доброе утро, Америка" на канале ABC, которая вышла в эфир во вторник, Зеленский призвал союзников быстрее закончить войну, усилив поддержку Украины.

"Я думаю, мы ближе к миру, чем думаем", — сказал украинский президент.

По словам одного из источников издания, поскольку нет никаких признаков, что Кремль может добровольно отступить, союзники также обсуждают возможность обращения к Путину непосредственно перед встречей "Большой двадцатки" в Бразилии, запланированной на ноябрь.

Напомним, важными пунктами "Плана победы", с которым украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе ознакомит президента США Джо Байдена, станут приглашение Украины в НАТО и обязательства Белого дома о постоянном снабжении современного вооружения.

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