Захід скептично зустрічає "План перемоги" Зеленського – Bloomberg

Західні чиновники "не чекають на сюрпризи" від виступу президента України на Генасамблеї ООН.

Західні чиновники не чекають нічого особливого від плану України щодо припинення війни, який президент Володимир Зеленський представить у Нью-Йорку цього тижня. За їх словами, він навряд чи дозволить здійснити прорив у конфлікті з Росією.

Про це пише Bloomberg із посиланням на двох анонімних західних чиновників.

За словами одного із джерел видання, знайомого з кулуарними розмовами Зеленського з іноземними лідерами, у "Плані перемоги" Зеленського немає жодних реальних сюрпризів, і "він не зможе серйозно змінити правила гри". Друге джерело назвало його "списком бажань" України.

"Похмура оцінка плану підкреслює почуття песимізму, що поглиблюється, серед союзних країн, оскільки війна тягнеться вже третій рік. Союзники також побоюються послаблення підтримки України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому після виборів, які відбудуться вже через шість тижнів", – пише видання.

Джерела також розповіли, що принаймні один із союзників України припустив, що настав час для нового раунду контактів із Путіним, чи то з боку Зеленського, чи інших країн.

Автори статті зазначають, що на Заході також починають серйозно турбуватися про власну безпеку, оскільки бачать, як Росія нарощує виробництво зброї. Згідно з проєктом трирічного бюджету РФ, з яким ознайомилися журналісти, наступного року Кремль має намір збільшити витрати на оборону до історичного максимуму 142 млрд доларів США.

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Одне з джерел видання заявило, що, попри запевнення союзників, що вони підтримуватимуть Київ "стільки, скільки потрібно", Зеленському треба показати, яким хочуть бачити мир в Україні. Тому він збирається докладно викласти свій "План перемоги" у кулуарах Генасамблеї ООН.

План спрямований на те, щоб Україна могла зайняти сильнішу позицію у майбутніх переговорах із Росією. Крім того, у Києві впевнені, що припинення вогню без чітких гарантій дасть Путіну можливість підготуватися та знову завдати удару.

В інтерв'ю програмі "Доброго ранку, Америка" на каналі ABC, яка вийшла в ефір у вівторок, Зеленський закликав союзників швидше закінчити війну, посиливши підтримку України.

"Я думаю, ми ближчі до миру, ніж думаємо", — сказав український президент.

За словами одного із джерел видання, оскільки немає жодних ознак, що Кремль може добровільно відступити, союзники також обговорюють можливість звернення до Путіна безпосередньо перед зустріччю "Великої двадцятки" у Бразилії, яка запланована на листопад.

Нагадаємо, важливими пунктами "Плану перемоги", з яким український президент Володимир Зеленський цього тижня ознайомить президента США Джо Байдена, стануть запрошення України до НАТО та зобов'язання Білого дому щодо постійного постачання сучасного озброєння.

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