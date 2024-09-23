Зміст "плану перемоги" Зеленського повідомило The Times

"План перемоги", який президент України Володимир Зеленський представить західним партнерам у межах візиту на сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передбачає продовження операції в Курській області.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела.

За інформацією видання, "план перемоги" Зеленського складається з чотирьох основних пунктів.

Окрім продовження української операції на Курщині, яка має зміцнити позицію Києва на переговорах, це:

запит щодо гарантій безпеки з боку Заходу, аналогічних пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО;

запит про надання "специфічної" сучасної зброї;

міжнародна фінансова допомогу для зруйнованої економіки.

Нагадаємо, напередодні ввечері Зеленський записав відеозвернення із літака до США. Він повідомив, що Україна представить там "план перемоги". За словами глава держави, план передбачає зброю для захисту незалежності та людей, дипломатію для консолідації партнерів і примусу Росії до миру, справедливість для того, щоб РФ відповідала за війну та відчувала її наслідки.

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