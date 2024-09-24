Виплати ВПО: що зміниться для переселенців восени

Є категорії внутрішньо переміщених осіб, які можуть втратити грошову підтримку.

Через війну, яку розпочала Росія, багато українців змушені були виїхати до більш безпечних регіонів та стати внутрішньо переміщеними особами. Вони мають право на грошову допомогу від держави.

Видання "Новое время" розповіло, що зміниться для ВПО восени.

У серпні 2024 року термін виплати допомоги на проживання для значної частини ВПО вразливих категорій закінчився. Для подовження підтримки ВПО, які перебувають у найбільш складних життєвих обставинах, уряд подовжив ці виплати ще на 6 місяців — тобто до лютого 2025 року.

У вересні виплати автоматично без додатково звернення подовжили найбільш вразливим категоріям переселенців. Також є категорії ВПО, які повинні подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн

для інших осіб — 2000 грн

Хто з ВПО може втратити виплати восени

Аби зрозуміти, що родини і далі відповідають нормам діючої постанови (чи порядку отримання виплат), держава через управління соціального захисту протягом місяця перевірить, чи не змінився суттєво фінансово-майновий стан цих родин.

Виплати можуть втратити:

громадяни, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих та документально підтверджених причин

ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 000 грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету)

придбали новий транспортний засіб, від року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ)

мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими

придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 000 грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 000 грн

Критерії для отримання права на виплату також не змінились: вони залишаються такими ж, якими були під час перепризначення допомоги для родин, які зверталися із заявами від березня 2024 року.

Нагадаємо, в Україні змінили правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, уряд врегулював питання щодо недопущення виселення вразливих категорій ВПО із житла для тимчасового проживання.

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