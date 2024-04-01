Уряд ухвалив важливе рішення для переселенців: яких змін очікувати ВПО

В Україні змінили правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, уряд врегулював питання щодо недопущення виселення вразливих категорій ВПО із житла для тимчасового проживання.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Зазначається, що зміни до постанови мають на меті надати окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення їхнього примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

"Таким чином, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом восьмим частини 1 статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Такі зміни спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб", — йдеться у повідомленні.

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