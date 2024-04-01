На Луганщині підірвали авто колаборанта – зрадник помер (подробиці, відео)

Колаборант перейшов на бік окупантів 2022 року.

У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині внаслідок вибуху автомобіля помер колаборант та зрадник Чайка Валерій Григорович.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на так звану владу "ЛНР".

Попередньо відомо, що в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Колаборант Чайка 2022 року перейшов на бік окупантів і був призначений "радником голови адміністрації Старобільського району ЛНР".

Зрадник також брав активну участь у створенні нових окупаційних органів. Він був одним із організаторів відкриття у Старобільську підконтрольних РФ "таможенного поста" та місцевого підрозділу "МВД ЛНР".

Остання його посада була у так званому "Центрі з обслуговування освітніх організацій ЛНР".

Нагадаємо, на Донеччині підірвали машину колаборанта Ігоря Циферова, який працював у так званому "міністерстві державної безпеки ДНР" (відео).

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