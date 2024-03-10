На Донеччині ліквідували ще одного колаборанта з так званої "ДНР" – відео

У Донецькій області підірвали машину зрадника та колаборанта Ігоря Циферова, який працював у так званому "міністерстві державної безпеки ДНР".

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

На відео видно підірвану автівку біля житлової багатоповерхівки.

Колаборант з Донеччини Ігор Циферов, якого підірвали в автомобілі

Місцеві пабліки повідомляють, що інцидент стався в окупованому Докучаєвську Донецької області.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано місцевого колаборанта Олександра Галія, який одним з перших пішов на співпрацю з загарбниками.

Читайте також провідні новини дня: