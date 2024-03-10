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На Донеччині ліквідували ще одного колаборанта з так званої "ДНР" – відео

На Донеччині ліквідували ще одного колаборанта з так званої "ДНР" – відео

На Донеччині ліквідували ще одного колаборанта з так званої "ДНР" – відео

Колаборант з Донеччини Ігор Циферов, якого підірвали в автомобілі

Машину зрадника підірвали.

У Донецькій області підірвали машину зрадника та колаборанта Ігоря Циферова, який працював у так званому "міністерстві державної безпеки ДНР".  

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

На відео видно підірвану автівку біля житлової багатоповерхівки.

Колаборант з Донеччини Ігор Циферов, якого підірвали в автомобілі / ©
Колаборант з Донеччини Ігор Циферов, якого підірвали в автомобілі

Місцеві пабліки повідомляють, що інцидент стався в окупованому Докучаєвську Донецької області.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано місцевого колаборанта Олександра Галія, який одним з перших пішов на співпрацю з загарбниками. 

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