На Донеччині ліквідували ще одного колаборанта з так званої "ДНР" – відео

Машину зрадника підірвали.
У Донецькій області підірвали машину зрадника та колаборанта Ігоря Циферова, який працював у так званому "міністерстві державної безпеки ДНР".
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
На відео видно підірвану автівку біля житлової багатоповерхівки.
Місцеві пабліки повідомляють, що інцидент стався в окупованому Докучаєвську Донецької області.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано місцевого колаборанта Олександра Галія, який одним з перших пішов на співпрацю з загарбниками.
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