Коли та як садити зелень у відритому ґрунті

Дачники зі стажем знають, що садити зелень на городі завжди вигідно – вона швидко росте, невибаглива і її завжди є де використати. Окрім того, її можна вирощувати впродовж всього сезону. Коли та як садити зелень – розповідає ТСН.ua.

Переваги посадки зелені весною в тому, що вона зовсім не вибаглива, не боїться заморозків, її можна вирощувати цілий рік і досить просто садити. У матеріалі ТСН.ua мова йде про те, як правильно садити зелень у відкритому ґрунті, на городі, на дачі, для того, щоб вона радувала і була підмогою в цей важкий час.

Петрушка

Насіння петрушки перед посадкою потрібно вимочити впродовж 2-3 днів у воді. Цю рослину варто вирощувати малими кущами, з відстанню не менше 15 см між ними. У викопану заздалегідь невелику ямку покладіть з десяток насінин. Після цього потрібно рясно поливати ділянку з поступовим зменшенням кількості води, допоки петрушка не зійде.

Кріп

Кріп варто садити якнайраніше, адже він не боїться холодів. Висаджують його кущиками з відстанню 10 см між ними й між рядками. Закладають насіння на глибину в 1,5 см. Вже через місяць-два зелень можна зрізати, не чекаючи на появу парасольок, що використовуються в маринуванні.

Щавель

Щавель - це багаторічна рослина. Сіяти цю рослину можна тричі на рік – на початку весни, у червні-липні та у жовтні-листопаді. Насіння варто закладати на глибину не більше 2 см. Вже в травні з щавлю можна збирати зелені листя.

Базилік

Базилік вирощують через розсаду. Висівати її варто у квітні. Таким чином, ви отримаєте перший врожай раніше. Як варіант – висівати в травні на постійному місці. Кущі потрібно садити на відстані близько 30 см. Вже в липні ви зможете почати збирати врожай і продовжувати до вересня.

як і коли садити зелень

Шпинат

Шпинат також морозостійка рослина, а отже садити його можна навіть у непрогрітий ґрунт. Його насіння закладають на глибину у 2-3 см з інтервалом в 5-10 см. Вже через чотири тижні по посадці ви зможете збирати з нього врожай.

Рукола

Якщо ви полюбляєте середземноморську кухню – обов’язково садіть руколу. ЇЇ насіння висівають у відкритий ґрунт у квітні. Якщо ж ви вирішите висаджувати цю рослину розсадою – садіть насіння на розсаду на початку березня, а розсаду в ґрунт – у квітні. Дистанцію між кущами варто зберігати в 10 см, між рядами – в 30 см. Після посадки руколу необхідно поливати так, щоб ґрунт постійно був трохи вологим, особливо у спекотні місяці, коли руколу варто поливати щодня.

Коріандр та кінза

Ці невибагливі ароматні рослини, що вирощують заради листя та насіння, можуть розмножуватися самосівом. Коріандр та кінза – морозостійкі, тому починати висівати можна у квітні й продовжувати до липня. Закладати насіння необхідно на 1 см, з відстанню в 10 см між кущами та 20 см - між рядами. З липня ж можна збирати врожай, і так до вересня.

Фенхель

Фенхель – вимоглива рослина, їй необхідна достатня кількість тепла (не менше 6 ℃), вологи та світла. Ви можете вирощувати його через насіння або розсаду. Ви можете саджати та збирати фенхель кожні три тижні. Глибина закладання насіння цієї рослини – 2 см, відстань міжряддя - 60 см. Зелень зрізають по дозрівання, а через три місяці та більше збирають врожай з качанчиків у 250 г та більше.

Орегано та майоран

Орегано та майоран варто вирощувати заради додавання його у страви з м’ясом та маринування. Його додають до їжі в невеликих кількостях, тому достатньо буде висадити пару кущів, яких вистачить на цілий рік. Варто висівати орегано та майоран після того, як ґрунт прогріється. Ці теплолюби, якщо вирощувати їх розсадою, потрібно пересаджувати на початку травня. Насіння закладайте на 0,5-1 см в ґрунт, з відстанню у 20 см. Врожай збирайте після 30-40 днів з моменту появи сходів.

Тархун

Тархун – багаторічна та невибаглива рослина. Її потрібно небагато, тому садіть 1-2 кущики. Робіть це в місяці з травня по жовтень. Насіння необхідно висівати у відкритий ґрунт. Відстань між кущами має бути 30 на 70 см. Перші гілочки тархуну можна збирати вже через 2 місяці після появи сходів з червня до жовтня.

Меліса

Меліса це теж невибаглива багаторічна рослина, що може розростатися самосівом. В травні висаджують насіння на відстані 30 см в ряді та 60 см між рядками. В перший рік врожай збирають з проходженням 2 місяців після появи сходів. У другий та наступні роки мелісу збирають з червня по жовтень.

Садова м’ята

Садова м’ята – холодостійка рослина, вона швидко відростає навесні і її висаджують з квітня по червень в борозни глибиною 20 см. Насіння закладають на відстані 60 см. Через 1-2 тижні очікуйте сходу насіння, а ще через 2 місяці листя вже можна збирати.

Листова гірчиця

Листова гірчиця невибаглива до холодів, тому її варто вирощувати відразу як розтане сніг. Цю рослину необхідно проріджувати після сходу так, щоб відстань між стеблинками була 5-10 см. Після дозрівання гірчицю збирають три тижні.

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