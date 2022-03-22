Обрізання плодових дерев навесн:найкращі поради

Звичайно, обрізають дерева двічі на рік – восени та навесні. Восени краще обрізати дерева з кінця лютого, в березні. Важливо вибрати такий час, коли вже не так холодно, але дерева ще сплять і бруньки на них ще не сформувалися.

Щоб дерева добре плодоносили восени, їх потрібно навесні обрізати. Коли і як підрізати фруктові дерева, з'ясовував ТСН.ua

Як обрізати дерева весною? Основні правила

Для обрізання слід використовувати чистий, оброблений антисептичним розчином інструмент. Після завершення роботи також важливо його обробити, щоб уберегти сад від хвороб.

З цієї ж причини, щоб уникнути інфікування дерев, не варто проводити обрізання у вологу погоду, після дощу, після роси.

Обрізати потрібно, насамперед, старі гілки та пагони, через те, що вони не такі плодоносні як молоді пагони і забирають у них сили.

Обрізати гілку потрібно над брунькою, розташованою з зовнішнього боку гілки. Саме обрізання потрібно робити навскіс, щоб вода на застоювалась і стікала, а із бруньки з'явився новий пагін.

Насамперед, обрізати потрібно гілки, які ростуть строго вгору та вниз,тому що, вони мають низьку врожайність

При обрізанні бічних гілок потрібно залишити на 1 см пеньок. Пеньок допоможе зберегти стовбур дерева від пошкоджень, а, саме, від утворення дупла. Більше ніж на 1 см теж не треба залишати пеньок, щоб він не став розплідником хвороб.

Перед відпилюванням товстих гілок по периметру стовбура потрібно зробити надріз кори, щоб не здерлася кора з основнго стовбура дерева. Після такого обрізання пеньок з великим діаметром потрібно обов’язково змазати садовим варом.

Які види обрізань бувають

Обрізання, яке вкорочує гілки або проріджувальне обрізання. Таке обрізання застосовується для молодих дерев, крона яких лише формується. Його завдання якраз і сформувати розгалужену крону, зупинити значний ріст старих гілок, щоб сильніші гілки не загороджували ріст слабших, молодих пагонів. Після обрізання старих гілок починають розростатися нові пагони, на яких будуть з’являтися бруньки. Як проводиться вкорочувальне обрізання? Головне обрізати так, щоб на кінчику залишилася брунька, але не залишати частину гілки. Якщо після бруньки залишити частину гілки, то дерево в цьому місці може засохнути чи почати гнити.

Проріджувальне обрізання проводиться на дорослих плодових деревах, з уже сформованою кроною. Обрізаються гілки, що ростуть усередину крони, вниз крони, слабкі гілки, щоб залишити найперспективніші для росту плодів. аку обрізку обов’язково потрібно проводити навесні. Вона допомагає зміцнити скелет дерева, рівномірно розподілити крону, створити доступ сонця до майбутніх плодів.

Обрізання дерев після посадки проводиться для того, щоб швидше прижилося коріння і почала формуватися крона дерева.

Під час оздоровчого або санітарного обрізання знищуються пошкоджені гниллю, всілякими шкідниками гілки. Такі гілки після обрізки не можна використовувати як компост, їх обов’язково потрібно спалити, щоб зберегти сад від хвороб.

Як обрізати яблуню, грушу, сливу, персик, абрикос

Для яблуні, так само як і груші, основне правило обрізання – зберегти центральний стовбур. Бічні гілки вкорочують на 1\4 -1\3 їх довжини. Центральний стовбур повинен бути вищим від верхніх гілок на 20 -25 см, а верхні гілки - були коротшими від нижніх. Коли дерево почне плодоносити, а центральний стовбур під вагою плодів нахилятися, потрібно також його згори підрізати. А у разі загустіння крони, щоб покращити освітленість,обрізати - верхні бічні гілки.

Під час обрізання сливи потрібно дотримуватись її природної, а саме, кущової форми. Техніка обрізання тут як у яблунь не підходить. Періодично потрібно вирізати гілки розташовані одна біля одної, щоб проріджувати крону. Як і в інших видах плодових дерев, потрібно обрізати занадто довгі, обвислі та старі гілки. Але кущова форма повинна зберігатися.

Персик та абрикос через схильність до сильного росту потребують щорічного обрізання. Правила обрізання такі самі як і в інших дерев – обрізати гілки, що ростуть донизу, близько землі. Щоб формувати невисокі дерева, для зручності збирання плодів, вирізати потрібно і верхівку.