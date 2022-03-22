Обрезка плодовых деревьев весной: лучшие советы

Обычно, обрезают деревья два раза в год – осенью и весной. Весной лучше обрезать деревья с конца февраля, в марте. Важно выбрать такое время, когда уже не так холодно, но деревья еще спят, и почки на них еще не сформировались.

Чтобы деревья хорошо плодоносили осенью, их нужно весной обрезать. Когда и как подрезать фруктовые деревья, разбирался ТСН.ua

Как обрезать деревья весной? Основные правила

Для обрезки следует использовать чистый, обработанный антисептическим раствором инструмент. После завершения работы также важно инструмент обработать, чтобы уберечь сад от болезней.

По этой же причине, чтобы избежать инфицирования деревьев, не следует проводить обрезку во влажную погоду, во время дождя, после выпадения росы.

Обрезать нужно, в первую очередь, старые ветки, потому что они не такие плодоносящие как молодые побеги и забирают у послдених силы.

Обрезать ветку нужно над почкой, расположенной с наружной стороны ветви. Сам обрез нужно делать наискось, чтобы вода не застаивалась и стекала, а из почки появился новый побег.

В первую очередь обрезать нужно ветви, растущие строго вверх и вниз, так как они имеют низкую урожайность.

При обрезке боковых ветвей нужно оставить на 1 см пенек. Пенек поможет сохранить ствол дерева от повреждений, а именно от образования дупла. Больше чем на 1 см тоже не нужно делать пенек, чтобы он не стал питомником болезней.

Перед отпиливанием толстых ветвей по периметру ствола нужно сделать надрез коры, чтобы не содралась кора на основном стволе дерева. После такой обрезки пень с большим диаметром нужно обязательно смазать садовым варом.

Какие виды обрезок бывают

Обрезка, укорачивающая ветви или прореживающая обрезка. Такая обрезка применяется на молодых деревьях, крона которых только формируется. Ее задача как раз и сформировать разветвленную крону, остановить значительный рост старых ветвей, чтобы более сильные ветви не заграждали рост более слабых, молодых побегов. После обрезки старых ветвей начинают разрастаться новые побеги, на которых будут появляться почки. Как производится укорочительная обрезка? Главное обрезать так, чтобы на кончике осталась почка, но не оставлять часть ветви. Если после почки оставить часть ветви, то дерево в этом месте может засохнуть или начать гнить.

Прореживающая обрезка производится на взрослых плодовых деревьях, с уже сформированной кроной. Обрезаются ветви, растущие внутрь кроны, вниз кроны, и просто слабые ветки, чтобы оставить наиболее перспективные для роста плодов. Такую обрезку обязательно нужно проводить весной. Она помогает укрепить скелет дерева, равномерно распределить крону, создать доступ солнца к будущим плодам.

Обрезка деревьев сразу после посадки производится для того, чтобы быстрее прижились корни и начала формироваться крона дерева.

При оздоровительной или санитарной обрезке уничтожаются поврежденные гнилью, всевозможными вредителями ветви. Такие ветки после обрезки нельзя использовать как компост, их обязательно нужно сжечь, чтобы уберечь сад от болезней.

Как обрезать яблоню, грушу, сливу, персик, абрикос

Для яблони, так же как и груши, основное правило обрезки – сохранить центральный ствол. Боковые ветви укорачиваются на 1\4 -1\3 их длины. Центральный проводник должен быть выше верхних ветвей на 20 -25 см, а верхние ветви - были короче нижних. Когда дерево начнет плодоносить, а центральный ствол под тяжестью плодов наклоняться, нужно также этого сверху подрезать. При загустении кроны, чтобы улучшить освещенность, обрезать верхние боковые ветви.

При обрезке сливы, нужно соблюдать ее естественную, а именно, форму куста. Техника обрезки здесь как у яблонь не подходит. Периодически нужно вырезать ветви, расположенные друг возле друга, чтобы прореживать крону. Как и в других видах плодовых деревьев, нужно обрезать слишком длинные, обвисшие и старые ветви. Но кустовая форма должны сохраняться.

Персик и абрикос из-за склонности к сильному росту требуют ежегодной обрезки. Правила обрезки такие же как и у других деревьев – обрезать растущие вниз ветки, те, которые склонились к земле. Чтобы формировать невысокие деревья, для удобства сбора плодов, нужно вырезать и вершину деревьев