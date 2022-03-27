Когда и как сажать зелень в отрытой почве

Дачники со стажем знают, что сажать зелень на огороде всегда выгодно – она быстро растет, неприхотлива и ее всегда есть где использовать. Кроме того, ее можно выращивать в течение всего сезона. Когда и как сажать зелень – рассказывает ТСН.ua.

Преимущества посадки зелени весной в том, что она совсем не прихотлива, не боится заморозков, ее можно выращивать круглый год и достаточно просто сажать. В материале ТСН.ua речь идет о том, как правильно сажать зелень в открытом грунте, на огороде, на даче, для того, чтобы она радовала и была подспорьем в это тяжелое время.

Петрушка

Семена петрушки перед посадкой следует вымочить в течение 2-3 дней в воде. Это растение следует выращивать малыми кустами, с расстоянием не менее 15 см между ними. В вырытую заранее небольшую ямку положите с десяток семян. После этого нужно обильно поливать участок с постепенным уменьшением количества воды, пока петрушка не взойдет.

Укроп

Укроп следует сажать как можно раньше, ведь он не боится холодов. Высаживают его кустики с расстоянием в 10 см между ними и между рядами. Закладывают семена на глубину в 1,5 см. Уже через месяц-два зелень можно срезать, не дожидаясь появления зонтов, используемых в мариновании.

Щавель

Щавель – это многолетнее растение. Сеять это растение можно три раза в год – в начале весны, в июне-июле и октябре-ноябре. Семена следует закладывать на глубину не более 2 см. Уже в мае из щавеля можно собирать зеленые листья.

Базилик

Базилик выращивают через рассаду. Высевать ее следует в апреле. Таким образом, вы получите первый урожай раньше. Как вариант – высаживать в мае на постоянном месте. Кусты нужно сажать на расстоянии около 30 см друг-от-друга. Уже в июле вы сможете начать убирать урожай и продолжать до сентября.

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Шпинат

Шпинат - также морозостойкое растение, а значит, сажать его можно даже в непрогретую почву. Его семена закладывают на глубину в 2-3 см с интервалом в 5-10 см. Уже через четыре недели после посадке вы сможете собирать урожай шпината.

Руккола

Если вы любите средиземноморскую кухню – обязательно сажайте рукколу. Ее семена высевают в открытый грунт в апреле. Если вы решите высаживать это растение рассадой – сажайте семена на рассаду в начале марта, а рассаду в почву – в апреле. Дистанцию между кустами следует сохранять в 10 см, между рядами – в 30 см. После посадки рукколу необходимо поливать так, чтобы почва постоянно была немного влажной, особенно в жаркие месяцы, когда руколу следует поливать ежедневно.

Кориандр и кинза

Эти неприхотливые ароматные растения, выращиваемые ради листьев и семян, могут размножаться самосевом. Кориандр и кинза морозостойкие, поэтому начинать высевать можно в апреле и продолжать до июля. Закладывать семена необходимо на 1 см, с расстоянием в 10 см между кустами и 20 см – между рядами. С июля же можно убирать урожай, и так до сентября.

Фенхель

Фенхель – требовательное растение, ему необходимо достаточное количество тепла (не менее 6 ℃), влаги и света. Вы можете выращивать его семенами или рассадой. Сажать и собирать фенхель можно каждые три недели. Глубина посадки семян этого растения – 2 см, расстояние междурядья – 60 см. Зелень срезают по созреванию, а через три месяца и больше - собирают урожай с кочанчиков в 250 г и более.

Орегано и майоран

Орегано и майоран следует выращивать для добавления его в мясные блюда имаринования. Его добавляют в пищу в небольших количествах, поэтому достаточно будет высадить пару кустов, которых хватит на целый год. Следует высевать орегано и майоран после того как почва прогреется. Эти теплолюбы, если выращивать их рассадой, нужно пересаживать в начале мая. Семена закладывайте на 0,5-1 см в грунт, с расстоянием в 20 см. Урожай убирайте спустя 30-40 дней с момента появления всходов.

Тархун

Тархун – многолетнее и неприхотливое растение. Его нужно немного, поэтому сажайте 1-2 кустика. Делайте это в месяцы с мая по октябрь. Семена необходимо высевать в открытый грунт. Расстояние между кустами должно быть 30 на 70 см. Первые веточки тархуна можно собирать уже через 2 месяца после появления всходов с июня по октябрь.

Мелисса

Мелисса это тоже неприхотливое многолетнее растение, которое может разрастаться самосевом. В мае высаживают семена на расстоянии 30 см в ряду и 60 см между рядами. В первый год урожай собирают по прохождению 2 месяцев после появления всходов. Во второй и последующие годы, мелиссу собирают с июня по октябрь.

Садовая мята

Садовая мята – холодостойкое растение, оно быстро отрастает весной и его высаживают с апреля по июнь в борозды глубиной 20 см. Семена закладывают на расстоянии 60 см. Через 1-2 недели ожидайте всхода семян, а через 2 месяца листья уже можно собирать. .

Листовая горчица

Листовая горчица неприхотлива к холодам, поэтому ее следует выращивать сразу как растает снег. Это растение необходимо прореживать после всхода так, чтобы расстояние между стебельками было 5-10 см. После созревания горчицу собирают три недели.

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