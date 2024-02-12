У Бердянську ліквідували місцевого колаборанта

Колаборант допомагав загарбникам прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів.

У тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано місцевого колаборанта, який одним з перших пішов на співпрацю з загарбниками.

Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вона заявила, що "до повномасштабної війни Галій займався перероблюванням сміття та продажем тютюнових виробів, та після окупації Бердянська дещо змінив свою діяльність – допомагав рашистами прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що призовник у військкоматі хвалив Путіна і заявив, що після мобілізації одразу зрадить Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що у Запоріжжі любитель РФ закликав бомбити Київ і Львів.

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