В Бердянске ликвидировали местного коллаборанта

Коллаборант помогал захватчикам прибирать в руки бизнес и имущество бердянцев, параллельно докладывая оккупационным властям об украинских патриотах.

Во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован местный коллаборант, который одним из первых пошел на сотрудничество с захватчиками.

Об этом сообщила глава Бердянской МВА Виктория Галицина.

"Утилизация предателей Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается. Так в Бердянске 10 февраля внезапно ушел из жизни местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, одним из первых ушедших на сотрудничество с российскими захватчиками", — говорится в сообщении.

Кроме того, она заявила, что "до полномасштабной войны Галий занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий, и после оккупации Бердянска несколько изменил свою деятельность — помогал рашистами прибирать в руки бизнес и имущество бердянцев, параллельно докладывая оккупационным властям об украинских патриотах".

Напомним, ранее сообщалось, что призывник в военкомате хвалил Путина и заявил, что после мобилизации сразу предаст Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Запорожье любитель РФ призвал бомбить Киев и Львов.

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