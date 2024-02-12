Полиция Польши расследует инцидент с украинским зерном на границе

Фермеры, устраивающие протесты, остановили три украинских фуры и высыпали из них зерно на дорогу.

Полиция польского города Хелм начала расследование по инциденту на границе с Украиной возле пункта пропуска в Дорогуске.

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Об этом сообщает Польское радио.

Правоохранители рассказали, что польские фермеры, устраивающие протесты, остановили три украинских фуры и высыпали из них зерно на дорогу.

"После оформления документов в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Участники протеста не пропустили транспорт и в какой-то момент открыли прицепы, из-за чего зерно частично высыпалось на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины", — проинформировала представитель главного управления городской. полиции Хелма Эва Чиж.

Она заявила, что драк и других опасных ситуаций не было.

"Мы осуществляем проверку, устанавливаем данные лиц, участвовавших в инциденте, опрашиваем свидетелей", — сказала она.

Сообщается, что полиция выясняет детали происшествия и изымает доказательства на месте, после чего материалы будут доставлены в прокуратуру для уголовной и правовой экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что польские фермеры будут блокировать еще два пункта пропуска с Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что польские протестующие сорвали замки с фур на границе и высыпали зерно.

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