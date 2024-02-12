Враг обстрелял Харьковщину ракетами С-300

Пока информации о пострадавших не поступало.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по населенному пункту Люботин, что в Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он заявил, что по предварительной информации, враг обстрелял общину ракетами комплекса С-300 из российского города Белгород.

"Оккупанты нанесли удары по Люботину Харьковского района. Предварительно — ракетами С-300 из Белгорода", — заявил Синегубов.

Кроме того, чиновник сообщил, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало.

"Повреждены фасады нежилых построек. Осмотр мест продолжается", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлограде на Днепропетровщине из-за вражеского удара дронами большая часть города обесточена.

Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал ночную атаку РФ дронами на Украину.

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