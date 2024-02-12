Ворог обстріляв Харківщину ракетами С-300

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Російські загарбники завдали ракетного удару по населеному пункту Люботин, що у Харківській області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він заявив, що за попередньою інформацією ворог обстріляв громаду ракетами комплексу С-300 з російського міста Бєлгород.

"Окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району. Попередньо — ракетами С-300 із Бєлгорода", - заявив Синєгубов.

Крім того, чиновник повідомив, що наразі інформації про постраждалих не надходило.

"Пошкоджені фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Павлограді на Дніпропетровщині через ворожий удар дронами більша частина міста знеструмлена.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку РФ дронами на Україну.

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