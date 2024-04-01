На Луганщине подорвали авто коллаборанта — предатель умер (подробности, видео)

Коллаборант перешел на сторону оккупантов в 2022 году.

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области в результате взрыва автомобиля умер коллаборант и предатель Чайка Валерий Григорьевич.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на так называемые власти "ЛНР".

Предварительно известно, что в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

Коллаборант Чайка в 2022 году перешел на сторону оккупантов и был назначен "советником главы администрации Старобельского района ЛНР".

Предатель также активно участвовал в создании новых оккупационных органов. Он был одним из организаторов открытия в Старобельске подконтрольных РФ "таможенного поста" и местного подразделения "МВД ЛНР".

Последняя его должность была в так называемом "Центре по обслуживанию образовательных организаций ЛНР".

Напомним, в Донецкой области подорвали машину коллаборанта Игоря Циферова, работавшего в так называемом "министерстве государственной безопасности ДНР" (видео).

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