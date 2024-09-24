Дмитрук у Лондоні оскаржуватиме запит на екстрадицію – ЗМІ

Скандального втікача очікує суд.
У Лондоні вирішується питання про екстрадицію нардепа Артема Дмитрука. Він оскаржуватиме запит України.
Про це повідомило The Independent.
Як деталізували у виданні, запит на екстрадицію пов'язаний зі звинуваченнями у хуліганстві, інцидент датується 2020 роком. Тоді нардеп намагався "прорватися на політичні збори".
"Зараз проти мене та моєї родини, проти мене самого йде політичне переслідування за мої політичні погляди та підтримку УПЦ", - сказав виданню нардеп-втікач.
Також видання "Страна" з посиланням на джерела в оточенні нардепа повідомило, що вранці 24 вересня Дмитрука затримали у Лондоні. Проте інформація наразі не підтверджена.
Раніше одіозний нардеп розповів, як тікав з України. Він заявив, що вдався до такого кроку через те, що його хотіли "ліквідувати".
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