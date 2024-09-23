Политолог раскрыл детали "Плана победы Украины": из чего он состоит

Украинский план победы не одномерный, а комплексный документ с пятью основными пунктами, каждый из которых выполняет свою роль и имеет отдельную задачу.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Это не просто какой-то одномерный план, который можно либо принять, либо отклонить – нет. Там есть разные пункты. Президент Зеленский уже сказал, что есть четыре основных пункта и один дополнительный. Каждый пункт имеет свое назначение и задачи. И каждый пункт имеет свое наполнение", — сказал он.

Фесенко объяснил, что один из пунктов плана победы Украины касается оружия. По его словам, уже в ближайшее время Украина может получить некоторые виды вооружения, предусмотренные этим планом, в новых пакетах военной помощи. В то же время другие виды оружия потребуют дополнительной подготовки или уточнений относительно возможности их предоставления, что может произойти позже. Некоторые виды вооружения еще предстоит изготовить, и это может произойти только в следующем году.

Кроме военных аспектов, в плане есть и политические и экономические пункты, выполнение которых будет зависеть от решений Конгресса США. Например, продолжение военной и финансовой поддержки Украины требует его одобрения. Политолог отметил, что выполнение отдельных пунктов плана победы может занять несколько месяцев или до следующей президентской администрации США.

Фесенко также добавил, что важным аспектом плана является возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по территории России, и этот вопрос уже активно обсуждается между Украиной, США и Великобританией. Он считает, что это станет одной из главных тем переговоров между президентами Зеленским и Байденом.

Политолог подчеркнул, что чрезвычайно важны контакты с лидерами стран Глобального Юга в контексте подготовки второго саммита мира, где Киев будет продвигать свои интересы по завершению войны.

Напомним, президент Зеленский заявлял, что так называемый "План Победы", с которым он ознакомит президента США Джо Байдена в конце сентября, будет реализован, если западные партнеры примут ряд важных решений до конца этого года.

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