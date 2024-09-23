Новости с фронта: "самое горячее" — Покровское направление, враг обстреливает Курщину

Враг нанес по Курщине 16 авиударов с использованием 27 управляемых авибомб.

На фронте в Украине за сутки произошло 162 боевых столкновения. Украинские войска отразили 35 атак на Покровском направлении. В то же время враг 28 раз пытался прорвать оборону на Кураховском направлении.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские войска продолжали штурмовые действия. Там зафиксированы семь боев в районе Волчанска и Тихого.

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На Купянском направлении произошло 16 вражеских атак. Украинские войска отражали вражеские штурмовые действия возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины отразили 13 штурмов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка, Чернещина, Дружелюбовка, Новосадово и Диброва.

На Северском направлении украинские защитники отразили две российские атаки возле Выемки.

На Краматорском направлении ВСУ пресекли 12 попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Клещиевки, Григорьевки и Ступочек.

На Торецком направлении российские оккупанты при поддержке авиации провели девять атак. Свои усилия враг сосредоточил в районах Дачного, Торецка и Щербиновки. Кроме того, штурмовал близ Нелиповки.

На Покровском направлении украинские войска отразили 35 атак. Основные усилия захватчики сосредотачивали в районах Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Миролюбовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах Горняка, Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Екатериновки и Константиновки. В общей сложности российская армия 28 раз пыталась прорвать украинскую оборону на этом направлении.

На Времивском направлении российские войска провели шесть атак украинских позиций вблизи Угледара.

На Ореховском направлении зафиксированы два безуспешных для врага боевых столкновения неподалеку от Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты провели один неудачный штурм, получив отпор.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курщине 16 авиударов с использованием 27 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага. Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации, с территории РФ совершал обстрелы по Брускам, Малушино, Павловке, Журавке, Большой Писаревке, Бояро-Лежачам и ряду других приграничных населенных пунктов.

К слову, по данным аналитиков Deep State, россияне продвинулись около семи населенных пунктов в Донецкой области.

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