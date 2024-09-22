Оккупанты пытаются окружить Угледар — DeepState (карта)

Россияне начали прорываться вблизи города.
Враг пытается осуществить оцепление города Угледар.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
По информации источника, в последние дни ситуация недалеко от города существенно ухудшилась, ведь отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли сдержать натиск врага.
В DeepState сообщают, что присутствует в полосе штурмовой батальон, поэтому вынужден был расширить полосу батальонного района обороны.
"Как назло, раньше посыпалась и оборона 58 ОМПБр в Пречистовке. Из-за незапланированного ухода на "лучшие рубежи", происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки", — пишут в DeepState.
Российские оккупанты на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявления, перерезая логистику в город.
Ранее командира 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, держащего оборону на Донетчине вблизи Угледара, Ивана Винника уволили с должности, о чем сообщило Оперативное командование "Север".
Также стало известно, что россияне продвинулись у Северного, Красногоровки и Торецкая в Донецкой области. Об этом сообщили в DeepState накануне.