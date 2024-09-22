Оккупанты пытаются окружить Угледар — DeepState (карта)

Враг пытается осуществить оцепление города Угледар.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

По информации источника, в последние дни ситуация недалеко от города существенно ухудшилась, ведь отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли сдержать натиск врага.

Россияне пытаются взять Угледар в окружение Фото: DeepState

В DeepState сообщают, что присутствует в полосе штурмовой батальон, поэтому вынужден был расширить полосу батальонного района обороны.

"Как назло, раньше посыпалась и оборона 58 ОМПБр в Пречистовке. Из-за незапланированного ухода на "лучшие рубежи", происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки", — пишут в DeepState.

Российские оккупанты на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявления, перерезая логистику в город.

Ранее командира 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, держащего оборону на Донетчине вблизи Угледара, Ивана Винника уволили с должности, о чем сообщило Оперативное командование "Север".

Также стало известно, что россияне продвинулись у Северного, Красногоровки и Торецкая в Донецкой области. Об этом сообщили в DeepState накануне.

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