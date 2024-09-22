Окупанти намагаються оточити Вугледар — DeepState (карта)

Ворог намагається здійснити оточення міста Вугледар.

Про це повідомили аналітики DeepState.

За інформацією джерела, останніми днями ситуація неподалік міста суттєво погіршилася, адже відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли стримати натиск ворога.

Росіяни намагаються взяти Вугледар в оточення Фото: DeepState

В DeepState повідомляють, що присутній у смузі штурмовий батальйон, через це змушений був розширити смугу батальйонного району оборони.

"Як на зло, раніше посипалася і оборона 58 ОМПБр в Пречистівці. Через незапланований відхід на "кращі рубежі", відбувається огинання ворогом правого флангу Вугледарського угрупування", — пишуть в DeepState.

Російські окупанти на БМП почали прориватися через бойові порядки вище Пречистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто.

Раніше командира 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади, про що повідомило Оперативне командування "Північ".

Також стало відомо, що росіяни просунулися біля Північного, Красногорівки та Торецька на Донеччині. Про це пвідомили в DeepState напередодні.

Читайте також: