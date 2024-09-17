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"Дуже серйозна загроза": полковник ЗСУ - про наслідки втрати Україною Вугледара

"Дуже серйозна загроза": полковник ЗСУ - про наслідки втрати Україною Вугледара

Вугледар у серпні 2024 року Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Ескперт вважає, що втрата Україною контролю над Вугледаром "створить для нас дуже серйозну проблему".

Втрата Вугледара для України - значить втрата можливості ЗСУ впливати засобами артилерійського ураження на ключову логістичну магістраль ворога. 

Про це повідомив військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в етері Еспресо.

"Ворог розуміється на вразливості Керченського мосту, а отже намагається максимально убезпечити логістичні шляхи: і автомобільні, і залізничні, які прямують вздовж Азовського моря. І втрата нами контролю над Вугледаром створить для нас дуже серйозну проблему", - сказав він. 

Експерт зауважив, що наразі не йдеться про Запорізький напрямок, хоча там також чимала військова загроза. 

"Чомусь у нас постійно залишається за лаштунками Запорізький напрямок, а між тим там перебуває російське угруповання військ, називається воно "Днєпр", його очолює генерал-полковник Михайло Теплінський, здається, найбільш притомний серед російського генералітету офіцер. І там 90 тисяч, як швидко, коли саме і де саме ці сили можуть прийти в рух. Я не став би вести мову про те, що, мовляв, вони ніколи не зрушать з місця, бо останні кілька місяців вони знаходяться в статичному становищі. Бо надто великий ризик того, що ворог у такий спосіб буде намагатися докорінно змінити ситуацію саме на півдні нашої країни", - додав військовий експерт. 

Нагадаємо, за даними ISW, противник просунувся на фронті, водночас ЗСУ повернули позиції на двох напрямках.

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