Ворог просунувся на фронті, водночас ЗСУ повернули позиції на двох напрямках – ISW

Ворог продовжує зусилля з оточення Українська, що на південний схід від Селидового.

Російська армія просунулася у районі Кремінної, Часового Яру, Покровська, а також продовжили наступ у районі Синьківки та біля Вугледара. Водночас українські війська просунулися на північний схід від Харкова і відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування ЗСУ на фронті

Сили оборони України нещодавно просунулися на північний схід від Харкова на тлі боїв у цьому районі 16 вересня. Геолокаційні кадри за 16 вересня показують, як окупанти завдають ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі в центрі міста. Це вказує на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції всередині заводу.

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Нещодавно українські бійці також відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри за 16 вересня вказують на те, що ЗСУ відновили позиції на заході Михайлівки (на південний схід від Покровська). Відео з геолокацією свідчать про те, що ворог своїм ударом знищив споруду, в якій українські війська займали позиції. Водночас російський воєнний блогер стверджував, що присутність українських сил у будівлі значною мірою перешкоджає загарбникам просуватися на захід від Михайлівки до східної околиці Селидового.

Просування ворога на фронті

Українські та російські джерела заявили, що армія РФ продовжує зусилля з оточення Українська (на південний схід від Селидового) з півночі та півдня.

Окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 16 вересня. Геолокаційні кадри за 15 вересня показують, що росіян нещодавно трохи просунулися поблизу бурелому на південний схід від Макіївки (на північний захід від Кремінної).

Російські війська 15 і 16 вересня продовжували наступальні дії на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська в районі Колисинківки, Глушківки, Кругляківки і в напрямку Лозової; на південний захід від Сватового біля Ковалівки, Твердохлібового, Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового; на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Ворожа армія нещодавно просунулася на південь від Часового Яру під час продовження наступальних операцій у цьому районі 16 вересня. Геолокаційні кадри свідчать, що російські сили нещодавно просунулися через Сіверсько-Донецький канал на південь від Часового Яру в напрямку Ступочок. Додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що загарбники нещодавно просунулися до північно-західної Андріївки (далі на південний схід від Часового Яру), підтверджуючи заяви росіян ще від 23 травня про те, що російські війська захопили населений пункт.

Ворог нещодавно просунувся на південний схід від Покровська під час продовження наступальних дій на цьому напрямку. Геолокаційні кадри за 16 вересня показують, що російські війська просунулися до вулиці Буряка на півночі Желанного Першого (на південний схід від Покровська).

Російська армія продовжувала наступ на південний захід від Донецька поблизу Вугледара на тлі наступальних операцій на південний захід від Донецька 16 вересня. Геолокаційні кадри за 15 вересня демонструють, як окупанти руйнують вежу на шахті №3 "Південнодонбаська" (на захід від Водяного та на північний схід від Вугледара). Це вказує на те, що ворог нещодавно просунувся до цього району.

До слова, за адниим аналітиків Deep State, Сили оборони України відновили положення біля Торського. Водночас ворог просунувся біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, у Гродівці та Желанному Першому.

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