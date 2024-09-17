Ситуація в Курській області: з якими проблемами стикаються росіяни

ЗСУ продовжують успішну операцію в Курській області. І вона є проблемою для ворога.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Маневрена війна на Курщині, в якій Силам оборони немає рівних, для росіян є проблемою. Їх тактика в лісистій місцевості повільна, через що їх військові стабільно опиняються в оперативних оточеннях", - написав він.

Нагадаємо, українські та російські війська продовжили просування в Глушковському районі Курської області на тлі бойових дій.

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