Ситуація в Курській області: з якими проблемами стикаються росіяни

Ситуація залишається напруженою.
ЗСУ продовжують успішну операцію в Курській області. І вона є проблемою для ворога.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
"Маневрена війна на Курщині, в якій Силам оборони немає рівних, для росіян є проблемою. Їх тактика в лісистій місцевості повільна, через що їх військові стабільно опиняються в оперативних оточеннях", - написав він.
Нагадаємо, українські та російські війська продовжили просування в Глушковському районі Курської області на тлі бойових дій.
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