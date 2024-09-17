Ситуация в Курской области: с какими проблемами сталкиваются россияне

ВСУ продолжают успешную операцию в Курской области. И она проблема для врага.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Маневренная война на Курщине, в которой Силам обороны нет равных, для россиян является проблемой. Их тактика в лесистой местности медленная, поэтому их военные стабильно оказываются в оперативных окружениях", — написал он.

Напомним, украинские и российские войска продолжили продвижение в Глушковском районе Курской области на фоне боевых действий.

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