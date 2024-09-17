Ситуация в Курской области: с какими проблемами сталкиваются россияне

Ситуация остается напряженной.
ВСУ продолжают успешную операцию в Курской области. И она проблема для врага.
Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
"Маневренная война на Курщине, в которой Силам обороны нет равных, для россиян является проблемой. Их тактика в лесистой местности медленная, поэтому их военные стабильно оказываются в оперативных окружениях", — написал он.
Напомним, украинские и российские войска продолжили продвижение в Глушковском районе Курской области на фоне боевых действий.
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