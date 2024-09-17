Що приготувати з баклажанів: рецепт бабагануша

Основним інгредієнтом страви є баклажани, запечені цілими.
Це традиційна закуска східної кухні, яка є паштетом з баклажанів із додаванням пасти тахіні, часнику, паприки, лимонного соку, оливкової олії та зелені. Подавайте її охолодженою зі свіжим лавашем, коржами піта або крекерами.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- часник
- 2 зубчики
- паста тахіні
- 2 ст. л.
- паприка копчена
- 1 ч. л.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- оливкова олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- зелень петрушки, кропу, кінзи
- сіль
- Баклажани вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наколіть зубочисткою по всій поверхні, змастіть оливковою олією і викладіть на деко.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 220 градусів 25-30 хвилин (добре, якщо баклажани місцями підгорять). Накрийте баклажани фольгою і залиште до остигання. Потім ложкою виберіть їхню м'якоть у миску.
- Зелень подрібніть.
- До баклажанів додайте часник, видавлений через прес, пасту тахіні, паприку, лимонний сік, оливкову олію, перець чорний мелений і сіль. Подрібніть масу занурювальним блендером до однорідності. Викладіть бабагануш на блюдо і посипте зеленню.
Поради:
- Зелень використовуйте на свій смак.
- Оливкову олію можна замінити на соняшникову.
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