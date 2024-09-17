Що приготувати з баклажанів: рецепт бабагануша

Це традиційна закуска східної кухні, яка є паштетом з баклажанів із додаванням пасти тахіні, часнику, паприки, лимонного соку, оливкової олії та зелені. Подавайте її охолодженою зі свіжим лавашем, коржами піта або крекерами.

Інгредієнти баклажани 2 шт. часник 2 зубчики паста тахіні 2 ст. л. паприка копчена 1 ч. л. лимонний сік 1 ст. л. оливкова олія 3 ст. л. перець чорний мелений зелень петрушки, кропу, кінзи сіль

Баклажани вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наколіть зубочисткою по всій поверхні, змастіть оливковою олією і викладіть на деко. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 220 градусів 25-30 хвилин (добре, якщо баклажани місцями підгорять). Накрийте баклажани фольгою і залиште до остигання. Потім ложкою виберіть їхню м'якоть у миску. Зелень подрібніть. До баклажанів додайте часник, видавлений через прес, пасту тахіні, паприку, лимонний сік, оливкову олію, перець чорний мелений і сіль. Подрібніть масу занурювальним блендером до однорідності. Викладіть бабагануш на блюдо і посипте зеленню.

Поради:

Зелень використовуйте на свій смак.

Оливкову олію можна замінити на соняшникову.

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