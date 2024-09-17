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Що приготувати з баклажанів: рецепт бабагануша

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
87 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
459
Час на прочитання
1 хв
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Що приготувати з баклажанів: рецепт бабагануша

Бабагануш із баклажанів / Фото: Credits

Основним інгредієнтом страви є баклажани, запечені цілими.

Це традиційна закуска східної кухні, яка є паштетом з баклажанів із додаванням пасти тахіні, часнику, паприки, лимонного соку, оливкової олії та зелені. Подавайте її охолодженою зі свіжим лавашем, коржами піта або крекерами.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
часник
2 зубчики
паста тахіні
2 ст. л.
паприка копчена
1 ч. л.
лимонний сік
1 ст. л.
оливкова олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
зелень петрушки, кропу, кінзи
сіль
  1. Баклажани вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наколіть зубочисткою по всій поверхні, змастіть оливковою олією і викладіть на деко.
  2. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 220 градусів 25-30 хвилин (добре, якщо баклажани місцями підгорять). Накрийте баклажани фольгою і залиште до остигання. Потім ложкою виберіть їхню м'якоть у миску.
  3. Зелень подрібніть.
  4. До баклажанів додайте часник, видавлений через прес, пасту тахіні, паприку, лимонний сік, оливкову олію, перець чорний мелений і сіль. Подрібніть масу занурювальним блендером до однорідності. Викладіть бабагануш на блюдо і посипте зеленню.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.
  • Оливкову олію можна замінити на соняшникову.

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