Сили Оборони України відновили положення біля Торського - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформують аналітики Telegram-каналу Deep State.

Сили Оборони України відновили положення біля Торського.

Ворог просунувся біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому.

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Нагадаємо, видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал про те, що Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині. Це Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети – окупації Донеччини.

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