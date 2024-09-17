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Сили Оборони України відновили положення біля Торського - Deep State

Сили Оборони України відновили положення біля Торського - Deep State

Українські військові продовжують захищати батьківщину / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Аналітики оновили мапу бойових дій.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформують аналітики Telegram-каналу Deep State. 

Сили Оборони України відновили положення біля Торського.

Ворог просунувся біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал про те, що Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині. Це Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети – окупації Донеччини.

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