Сили Оборони України відновили положення біля Торського - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформують аналітики Telegram-каналу Deep State.
Сили Оборони України відновили положення біля Торського.
Ворог просунувся біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал про те, що Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині. Це Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети – окупації Донеччини.
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