У районі аеродрому “Енгельс“ лунають вибухи - рос"ЗМІ"

У районі аеродрому “Енгельс“ ​​у Саратовській області Росії лунають вибухи. Видно пожежу.

Про це інформують рос"ЗМІ".

Звідти, до речі, часто злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95 для ударів України.

"Енгельс" — авіабаза Повітряно-космічних сил Росії поблизу міста Енгельс Саратовської області Росії. Офіційна назва аеродрому — "Енгельс-2". Це основна база бомбардувальників і єдине в РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160.

На авіабазі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

Нагадаємо, російські міста – Саратов та Енгельс – зранку 26 серпня 2024 року атакували безпілотники.

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