В районе аэродрома "Энгельс" раздаются взрывы — рос"СМИ"

В районе аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России раздаются взрывы. Виден пожар.

Об этом информируют рос"СМИ".

Оттуда, кстати, часто взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95 для ударов Украины.

"Энгельс" — авиабаза Воздушно-космических сил России вблизи города Энгельс Саратовской области России. Официальное название аэродрома — "Энгельс-2". Это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160.

На авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, вооруженные стратегическими бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС соответственно.

Напомним, российские города – Саратов и Энгельс – утром 26 августа 2024 атаковали беспилотники.

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