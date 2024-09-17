В районе аэродрома "Энгельс" раздаются взрывы — рос"СМИ"

Русских ждет горячая ночь.
В районе аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России раздаются взрывы. Виден пожар.
Об этом информируют рос"СМИ".
Оттуда, кстати, часто взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95 для ударов Украины.
"Энгельс" — авиабаза Воздушно-космических сил России вблизи города Энгельс Саратовской области России. Официальное название аэродрома — "Энгельс-2". Это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160.
На авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, вооруженные стратегическими бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС соответственно.
Напомним, российские города – Саратов и Энгельс – утром 26 августа 2024 атаковали беспилотники.
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