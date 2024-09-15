Росіяни запустили "Шахеди": де небезпека

Ввечері 15 вересня російські військові запустили безпілотники "Шахеди" по Україні. Рух дронів фіксують північно-східного напрямку.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку ПС повідомили про ймовірний рух ударних БпЛА з Сумщини в напрямку Чернігівщини, згодом загрозу оголосили на Харківщині, а потім – на Полтавщині, та Київщині.

О 20:38 військові попередили, що дрони на Чернігівщині рухаються у напрямку Прилук. О 21:01 стало відомо, що БпЛА продовжують рух: Чернігівщини на Київщину, а також на сході Полтавської області - західним курсом.

Станом на 21:00 тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. О 21:07 було оголошено небезпеку ще й на Черкащині.

Як повідомлялося, вдень 15 вересня росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Харкові. Багато поранених. Серед них - діти.

Росія скинула бомбу на багатоповерхівку у Харкові: відео наслідків влучання

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