Россияне запустили "Шахеды": где опасность

Вечером 15 сентября русские военные запустили беспилотники "Шахеды" по Украине. Движение дронов фиксируют северо-восточному направлению.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Сначала ПС сообщили о вероятном движении ударных БПЛА из Сумщины в направлении Черниговщины, впоследствии угрозу объявили на Харьковщине, а затем – на Полтавщине и Киевщине.

В 20:38 военные предупредили, что дроны в Черниговской области двигаются в направлении Прилук. В 21:01 стало известно, что БПЛА продолжают движение: Черниговщины на Киевщину, а также на востоке Полтавской области – западным курсом.

По состоянию на 21:00 тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В 21:07 была объявлена опасность еще и в Черкасской области.

Как сообщалось, днем 15 сентября россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харькове. Много раненых. Среди них – дети.

Россия сбросила бомбу на многоэтажку в Харькове: видео последствий попадания

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