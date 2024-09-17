Повені в Європі: "УЗ" повідомила про зміни у графіках рейсів до України

Зранку вівторка, 17 вересня, в "Укрзалізниці" оновила зміни у графіках рейсів через повені у Європі. Так, деякі потяги курсують об'їзними шляхами, а деякі затримуються.

Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".

Зміни руху потягів:

рейс Відень - Київ - Відень продовжує курсувати як Будапешт - Київ - Будапешт;

продовжує курсувати як Будапешт - Київ - Будапешт; рейс Відень - Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт - Чоп - Будапешт;

угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт - Чоп - Будапешт; рейс Прага - Перемишль - Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду до Острави;

відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду до Острави; рейс Прага - Чоп - Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням;

Втім, з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів №146 Чоп - Будапешт і №644 Дебрецен - Мукачево налагоджено автобусний трансфер. Зазначається, що працюють угорські координатори.

Тим часом поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.

Як повідомлялося, в Європі лютує "стихія десятиліття". Приніс її шторм "Борис", через який вийшла з берегів головна артерія Європи – річка Дунай. Від катаклізму постраждали Польща, Румунія, Чехія, Словаччина та Австрія, і вже є перші загиблі.

Стан стихійного лиха! Поляки нажахані! Такого в країні ніколи не було

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