Друзі здійснили шестиденну велоподорож країною голяка – фото

Двоє друзів спричинили ажіотаж під час шестиденної велоподорожі тандемом – обидва повністю голі.

Про це пише New York Post.

36-річний Ніл Кокс та його подруга, 25-річна Джей Антік, вирушили в 418-кілометрову подорож голяка з Глостера до Лендс-Енда, Велика Британія.

Обидва вони нудисти, тобто люблять проводити час в оголеному вигляді, і хотіли побачити природну красу південного заходу Англії.

Ніл і Джей проїхали голяка на велосипеді через Глостер до Брістоля, відвідали Мендіпс і зупинилися в Гластонбері. Декілька ночей пара провела в кемпінгу, інші – в готелях або B&B, і навіть здійснила декілька голих походів крамницями або випивала в барах під час подорожі.

Ніл Кокс і Джей Антік / Фото: Daniel Dayment / SWNS

Зараз вони перебувають у Корнуоллі, на останньому етапі свого циклу, і кажуть, що реакція на них поки що була "надзвичайно позитивною".

Ніл, фінансовий працівник зі Стока, Східний Чешир, розповів: "2022 року ми здійснили велопробіг до Лендс-Енда і зібрали близько 5 тисяс фунтів стерлінгів (6600 доларів США). Цього разу це було більше для задоволення. Ми отримали різні відгуки. Люди в соціальних мережах завжди мають свою думку, але ми не отримали багато негативних відгуків. Люди в Гластонбері були в переважній більшості позитивно налаштовані, це було трохи приголомшливо. У Брістолі люди були байдужими, але саме цього ми і хочемо, щоб було насправді. Були моменти, коли я хвилювався через негативну реакцію, але це все було в моїй голові. Після того, як ми пройшли через Гластонбері, ми одягнулися – але лише тому, що було вітряно і накрапав дощ!".

Ніл Кокс і Джей Антік / Фото: Daniel Dayment / SWNS

У суботу Ніл вирушив з Джей, яка родом з Пекхема, що на південному сході Лондона, і вони поїхали на велосипедах до Брістоля – перед тим, як піти на вечірню випивку. Вони пішли голяка випити до декількох центральних барів Брістоля і кажуть, що реакція була переважно "байдужою" – їх просто залишили наодинці, щоб вони могли продовжити свій вечір.

Неділю вони провели, працюючи над логістикою решти маршруту, а в понеділок вирушили до Мендіп-Гіллз, Сомерсет.

Декілька ночей вони провели в кемпінгу, а решту – в готелях чи пансіонатах, залежно від погоди та місця розташування.

Наступного дня на шляху до Калломптона, графство Девон, вони зупинилися в Гластонбері, де перекусили і погуляли магазинами міста.

Ніл сказав: "У Гластонбері все було майже занадто позитивно. Одна жінка навіть подякувала нам. Куди б ми не йшли, люди озираються – я думаю, деякі просто дивуються, коли бачать двох людей у тандемі. Тож їм ще смішніше бачити двох голих людей у тандемі".

Ніл Кокс і Джей Антік / Фото: Daniel Dayment / SWNS

Зараз, коли їхній маршрут наближається до кінця, пара була приємно здивована позитивною реакцією особисто. Ніл сказав, що люди в соціальних мережах були менш захоплені їхньою оголеністю, коли він поділився їхньою подорожжю в місцевій групі на Facebook. Один з користувачів прокоментував: "Вам може подобатися бачити одне одного голими, але це не означає, що ми хочемо цього. Майте більше поваги до інших людей!". Інший додав: "Я ніколи не розумів потреби людей привертати до себе увагу, нічого не пропонуючи решті суспільства". Але інші стали на їхній захист – один сказав: "Вони молодці!", а інший додав, що це "добре протистояти зображенню тіл у ЗМІ в наші дні".

Ніл пояснив, що їхній натуризм не повинен нікого ображати – це просто природний спосіб життя: "Я не думаю, що оголені тіла – це погано чи небезпечно. Це не сексуальна річ – у мене є дівчина, з якою ми зустрічаємося 10 років, і вона не проти, щоб я їздив у подорожі з іншими жінками, тому що знає, що це здорова річ, і в цьому немає нічого поганого. У світі існує багато проблем, пов'язаних з образом тіла, і якщо ми можемо зробити щось, щоб змусити людей думати, що з усіма тілами все гаразд, то це добре".

Ніл Кокс і Джей Антік / Фото: Daniel Dayment / SWNS

Джей сказала: "Це був хороший поворотний момент для мене з точки зору мого власного образу тіла і впевненості в собі. Я десь чула, що нібито більша кількість несексуальної оголеності може добре вплинути на самооцінку інших людей. Я думаю, що це завжди добре в наш час".

Ніл поділився: "Я почуваюся щасливішим і менш напруженим, коли я оголений. І більшість людей, здається, підтримують це".

Нагадаємо, у травні футбольна команда зіграла перед публікою без жодного одягу. Суперники збірної були одягнені.

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