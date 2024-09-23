Рецепт грибного паштета

Блюдо получается более нежным и легким. Очень вкусное сочетание грибного паштета со свежим хрустящим багетом, а также как начинка для не сладких блинчиков или закусочных тарталеток.

Ингредиенты шампиньоны 500 г лук репчатый 1 шт. морковь 1 шт. яйца куриные 2 шт. сливочное масло 70 г чеснок 1 зубчик перец черный молотый соль

Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте кусочками. Лук, морковь очистите и нарежьте мелкими кубиками. Грибы промойте и нарежьте слайсами. На сковороде разогрейте сливочное масло. Выложите лук и морковь и обжарьте до мягкости, затем к овощам добавьте грибы и обжарьте еще 10-15 минут. За пять минут до готовности добавьте мелко нарезанный чеснок. Охладите. В чашу выложите обжаренные овощи, яйца. Поперчите и посолите. Взбейте погружным блендером до получения мягкой, однородной и пышной массы. Выложите в стеклянную емкость и отправьте в холодильник.

Советы:

Грибы используйте любые.