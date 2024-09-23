Рецепт грибного паштета

Грибной паштет – это отличная альтернатива паштетам из мясных продуктов.
Блюдо получается более нежным и легким. Очень вкусное сочетание грибного паштета со свежим хрустящим багетом, а также как начинка для не сладких блинчиков или закусочных тарталеток.
Ингредиенты
- шампиньоны
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- сливочное масло
- 70 г
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
- соль
- Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте кусочками.
- Лук, морковь очистите и нарежьте мелкими кубиками.
- Грибы промойте и нарежьте слайсами.
- На сковороде разогрейте сливочное масло. Выложите лук и морковь и обжарьте до мягкости, затем к овощам добавьте грибы и обжарьте еще 10-15 минут. За пять минут до готовности добавьте мелко нарезанный чеснок. Охладите.
- В чашу выложите обжаренные овощи, яйца. Поперчите и посолите. Взбейте погружным блендером до получения мягкой, однородной и пышной массы.
- Выложите в стеклянную емкость и отправьте в холодильник.
Советы:
Грибы используйте любые.