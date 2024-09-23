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Рецепт грибного паштета

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
116
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт грибного паштета

Грибной паштет / Фото: Credits

Грибной паштет – это отличная альтернатива паштетам из мясных продуктов.

Блюдо получается более нежным и легким. Очень вкусное сочетание грибного паштета со свежим хрустящим багетом, а также как начинка для не сладких блинчиков или закусочных тарталеток.

Ингредиенты

шампиньоны
500 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
яйца куриные
2 шт.
сливочное масло
70 г
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
соль
  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте кусочками.
  2. Лук, морковь очистите и нарежьте мелкими кубиками.
  3. Грибы промойте и нарежьте слайсами.
  4. На сковороде разогрейте сливочное масло. Выложите лук и морковь и обжарьте до мягкости, затем к овощам добавьте грибы и обжарьте еще 10-15 минут. За пять минут до готовности добавьте мелко нарезанный чеснок. Охладите.
  5. В чашу выложите обжаренные овощи, яйца. Поперчите и посолите. Взбейте погружным блендером до получения мягкой, однородной и пышной массы.
  6. Выложите в стеклянную емкость и отправьте в холодильник.

Советы:

Грибы используйте любые.

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