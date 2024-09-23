Массированная стрельба в США: четверо погибших, много раненых

В одном из развлекательных районов Бирмингема, штат Алабама, произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека, а еще 17 получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

По данным главы полиции Бирмингема Скотта Термонда, несколько человек подъехали к месту происшествия, вышли из автомобилей и открыли огонь по толпе. После этого они сели обратно в машину и скрылись.

По мнению правоохранителей, стрелки планировали попасть в одного человека, а другие жертвы попали под перекрестный огонь.

Департамент полиции Бирмингема проводит расследование, привлекая к нему ФБР и другие ведомства.

Напомним, в Сиднее юноша напал с ножом на епископа ассирийской церкви прямо во время службы в храме. Священнослужителю провели операцию, а нападавшего заключили под стражу.