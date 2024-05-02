В Грузии в результате протестов пострадали 8 человек

Чаще у пострадавших отмечались головная боль и жжение в глазах.
Минздрав Грузии сообщил о госпитализации восьми пострадавших участников акции против закона об "иноагентах" у парламента в Тбилиси.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
"У пострадавших отмечаются повреждения разного типа, в том числе ранения в области лица, головы и разных частей тела, а также интоксикация и осложнение дыхательных путей", — говорится в сообщении ведомства.
Один из пострадавших уже выписан. Семь человек остаются под наблюдением медиков. По данным Минздрава, их состояние удовлетворительное.
У парламента дежурят 20 бригад "скорой". На месте помощь оказали десяткам демонстрантов, а также одному сотруднику МВД. Чаще всего у пострадавших отмечались головная боль и жжение в глазах, сообщает агентство "Новости-Грузия".
Тысячи человек собрались вечером 1 мая у парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе называют русским. Спецподразделения привлекли водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых шаров. Хотя СМИ показывали кадры пострадавших от них, в МВД Грузии отрицают такое использование.
Напомним, ранее сообщалось, что в Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Грузии полиция прибегла к разгону митингующих против скандального закона об иностранных агентах.
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