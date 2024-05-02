В Краснодарской стране дроны атаковали НПЗ

Российские власти убеждают, что дроны были якобы сбиты на подлете.

В ночь на 2 мая 2024 года взрывы были слышны над поселком Афипским в Краснодарском крае России.

Об этом информируют рос"СМИ".

Местные жители сообщают о звуках двигателей в небе.

Вроде бы предварительно "украинские дроны" были сбиты на подлете в НПЗ.

Очевидцы рассказали, что первый взрыв над городом прогремел в 3:10 по московскому времени. После этого звук мотора в небе продолжился и было слышно еще два взрыва.

"Предварительно БПЛА летели в сторону НПЗ, но были "сбиты ПВО" или "посажены средствами РЭБ". Местные жители утверждают, что дроны "прилегли" в нескольких километрах от завода. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — убеждают российские издания. .

Напомним, ранее россияне заявили, что беспилотник атаковал НПЗ в Рязани. Пострадавших нет. Также сообщалось о сбивании двух дронов в пригороде Воронежа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Горит Рязанский НПЗ! Дрон достиг цели!

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