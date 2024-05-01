Атака на Рязанский НПЗ: СМИ сообщили, чья это работа

В то же время россияне утверждают о сбитии БПЛА над территориями четырех областей.

Атака по Рязанскому НПЗ в России была операцией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники в ГУР.

"В ночь на 1 мая Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дронов Рязанский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины", – говорится в сообщении.

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Отметим, что российское Минобороны заявило, что в ночь на 1 мая ПВО уничтожила или перехватила шесть украинских беспилотников самолетного типа над территориями Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областей.

Напомним, ранее россияне заявили, что беспилотник атаковал НПЗ в Рязани. Пострадавших нет. Также сообщалось о сбитии двух дронов в пригороде Воронежа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Горит Рязанский НПЗ! Дрон достиг цели!

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