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Атака на Рязанський НПЗ: ЗМІ повідомили, чия це робота

Атака на Рязанський НПЗ: ЗМІ повідомили, чия це робота

Атака на Рязанський НПЗ 1 травня / Колаж: ТСН.ua

Водночас росіяни стверджують про збиття БПЛА над територіями чотирьох областей.

Атака по Рязанському НПЗ в Росії була операцією Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела в ГУР.

"У ніч на 1 травня Збройні сили України атакували за допомогою дронів Рязанський нафтопереробний завод у РФ. Це була операція Головного управління розвідки Міноборони України", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, водночас російське Міноборони заявило, що в ніч проти 1 травня ППО знищила або перехопила шість українських безпілотників літакового типу над територіями Воронезької, Рязанської, Бєлгородської та Курської областей.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що безпілотник атакував НПЗ в Рязані. Постраждалих немає. Також повідомлялося про збивання двох дронів у передмісті Воронежа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Горить Рязанський НПЗ! Дрон досягнув цілі!

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