В МИД Украины появилась необычная представительница (видео)

МИД Украины впервые в истории создал с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, официально комментирующее консульскую информацию для медиа.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши создана на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, согласившейся выступить в качестве прототипа для представительницы. Команда проекта сняла и оцифровала ее.

Консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши, отметили в ведомстве.

“Мое имя символизирует нашу главную цель – победу Украины, а фамилию – искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет состоять в донесении общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за границей, реагированию на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости», — заявила Виктория Ши в своем поздравительном видеообращении.

Комментарии Виктории Ши будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам пресс-службой МИД.

«Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования — это, прежде всего, экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

МИД также предусмотрел несколько уровней защиты Виктории Ши от цифровых подделок. На каждом оригинальном видео консульской представительнице размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД. В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт видео не считается достоверным.

МИД Украины показал ШИ-аватар Викторию, которая будет комментировать консульскую информацию. Виктория Ши создана на основе реального человека – украинской певицы и инфлюэнсерши Розали Номбре. pic.twitter.com/7nynelufQp — AIN (@ain_ukraine) May 1, 2024

Напомним, Украина могла атаковать завод в Татарстане дронами из ИИ.

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