В США разбился истребитель F-16 — подробности инцидента

В США разбился военный истребитель F-16 возле авиабазы Военно-воздушных сил Холломан в штате Нью-Мексико. Инцидент произошел около 11:50 по местному времени 30 апреля возле национального парка White Sands.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Известно, что на борту истребителя был один пилот, который смог катапультироваться. Его доставили в больницу и впоследствии отпустили домой.

Представители местных властей призвали не приближаться к месту происшествия из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, находившихся на борту самолета. Часть территории парка была закрыта для посетителей.

"Мы тесно сотрудничаем с местными властями, особенно с персоналом Национального парка White Sands, чтобы обеспечить безопасность и благополучие населения и наших первых служб реагирования, а также защитить целостность места аварии", - прокомментировал полковник ВВС США Джастин Спирс.

В настоящее время точные причины аварии не сообщаются. Специальная комиссия проведет расследование по установлению причин инцидента.

Телеканал Fox News заметил, что это уже третья авария истребителей F-16 за последние полгода.

Напомним, в Перу произошла смертельная авария – пассажирский автобус с 50 людьми сорвался с горной дороги и упал в овраг: 25 человек погибли и более десяти получили ранения.

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