На Запорожье построят подземные школы

В перспективе – строительство 10 подземных школ.
В Запорожской области планируют построить первые пять подземных школ, чтобы дети по желанию могли вернуться к офлайн-учебе.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты областной команды по строительству пяти подземных школ на Запорожье.
"Впереди еще больше проектов, а общая сумма субвенции от государства – до 500 миллионов гривен", – отметил Федоров.
Он уточнил, что первые три школы будут построены в Запорожье, еще две – в Запорожском районе. Они станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области.
На этой неделе будут объявлены первые тендеры на строительство.
"Наша цель – предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению оффлайн. Всего в перспективе – 10 подземных школ", – сообщил глава ОВА.
Напомним, что осенью 2023 года в Харькове открыли обустроенные классы для обучения детей в метрополитене.
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