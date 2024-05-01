На Запорожье построят подземные школы

В Запорожской области планируют построить первые пять подземных школ, чтобы дети по желанию могли вернуться к офлайн-учебе.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты областной команды по строительству пяти подземных школ на Запорожье.

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"Впереди еще больше проектов, а общая сумма субвенции от государства – до 500 миллионов гривен", – отметил Федоров.

Он уточнил, что первые три школы будут построены в Запорожье, еще две – в Запорожском районе. Они станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области.

На этой неделе будут объявлены первые тендеры на строительство.

"Наша цель – предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению оффлайн. Всего в перспективе – 10 подземных школ", – сообщил глава ОВА.

Напомним, что осенью 2023 года в Харькове открыли обустроенные классы для обучения детей в метрополитене.

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