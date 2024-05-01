ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Кременной – ISW

В то же время, как сообщил Машовец, оккупанты вытеснили украинских военных с позиций к югу от Дибровы (юго-западнее Кременной).

Украинские войска во время боев недавно восстановили утраченные позиции вблизи Кременной. Так, ВСУ незначительно продвинулись к востоку от Ямполевки, отвоевывая позиции вдоль полосы ветра в этом районе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что 30 апреля на линии Купянск-Сватово-Кременная продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

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Российский источник утверждал, что оккупанты продвинулись к центральной и юго-восточной части Кисловки (юго-восточнее Купянска). Однако аналитики наблюдали лишь подтвержденные наступления россиян в восточной части населенного пункта.

Российский военный блогер 29 апреля заявил, что войска РФ контролируют половину Кисловки. Другой милблогер 30 апреля сообщил, что оккупанты якобы контролируют около 75% населенного пункта.

В Институте проинформировали, что позиционные бои продолжались северо-западнее Сватово в районе Берестового, Крахмального и Стельмаховки; к западу от Сватово возле Копанок и Райгородки; юго-западнее Сватово около Твердохлебового, Новосергеевки, Новоегоровки, Грековки и Невского.

Как заявил украинский военный обозреватель Константин Машовец, подразделения российских 15-го мотострелкового и 1-го танкового полков безуспешно наступают северо-восточнее Берестового со стороны Крахмального. Подразделения вражеской 27-й ОМСБр действуют южнее Новоселовского и пытаются продвинуться к северной окраине Стельмаховки при поддержке подразделений 423-го ОМСБр, действующих к востоку от Стельмаховки.

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Машовец также заявил, что к югу от Новоегоровки действуют подразделения российского 752-го мотострелкового полка, а подразделения 252-го мотострелкового полка пытаются продвинуться в Макеевку.

"Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вблизи Кременной во время продолжения боев в этом районе 30 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 30 апреля, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной), отвоевывая позиции вдоль полосы ветра этом районе", – говорится в отчете ISW.

Там также указали, что позиционные бои продолжались к западу от Кременной в районе Тернов, Торского, Заречного; юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества; и к югу от Кременной возле Белогоровки. Машовец заявил, что части российской 164-й ОМСБр вытеснили украинских военных с позиций к югу от Дибровы (юго-западнее Кременной).

Напомним, накануне механик-водитель Сергей Зверев и главный сержант роты Игорь Игнатенко, воюющие на "Леопардах", рассказали, что в направлении Кременной в Луганской области ежедневно продолжаются ожесточенные бои. Россияне ежедневно "прут" волна за волной. А поля и посадки – это кладбища техники и людей.

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