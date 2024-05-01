Россия готовит резервы к новому наступлению к северу от Авдеевки — ISW

Российские войска замедлили продвижение, чтобы подготовить резервы для наступления на Торецк, к северу от Авдеевки.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что россияне хотят дополнить свои наступательные операции у Часового Яра.

По словам аналитиков, 30 апреля в районе Авдеевки ВС РФ впервые за несколько дней не совершили никаких подтвержденных наступлений. Так, украинские источники сообщили, что россияне совершили больше атак на направлении Бахмут-Часов Яр, чем у Авдеевки.

Генштаб Украины в своих сводках заявил, что всего за сутки украинские войска отразили 47 атак РФ на Авдеевском направлении и 57 атак россиян на Бахмутском направлении. В то же время гораздо больше атак на направлении Часовой Яр.

Правда, как прогнозируют в ISW, отчета за один день недостаточно, чтобы установить закономерность действий оккупантов. Однако это может свидетельствовать о том, что ВС РФ замедляет темпы атак вокруг Авдеевки, одновременно восстанавливая потенциал вокруг Часового Яра.

Кроме того, как заявили аналитики, от 20 апреля ВС РФ сосредоточили усилия по наращиванию тактического успеха у Очеретиного (к северо-западу от Авдеевки) и Новокалинового (к северу от Авдеевки). Однако к 30 апреля темпы продвижения замедлились.

Эксперты предположили, что россияне могут решиться на наступление из выступления к северу от Авдеевки в сторону Торецкого.

"Российские войска могут принять решение продвинуться к северу от своего тактического прорыва Очеретинской трассой Н-20 (Донецк-Константиновка), чтобы оказывать давление на украинские силы, обороняющиеся в районе Торецка, и, возможно, поставить под угрозу оперативный тыл украинской обороны в Часовому Яру и к западу от него", — говорится в отчете.

Напомним, британская военная разведка сообщила, что россияне продолжают активно наступать на Авдеевском направлении.

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