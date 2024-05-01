ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної – ISW

Водночас, як повідомив Машовець, окупанти витіснили українських військових з позицій на південь від Діброви (на південний захід від Кремінної).

Українські війська під час боїв нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної. Так, ЗСУ незначно просунулися на схід від Ямполівки, відвойовуючи позиції вздовж смуги вітру в цьому районі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що 30 квітня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

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Російське джерело стверджувало, що окупанти просунулися до центральної та південно-східної частини Кислівки (на південний схід від Куп’янська). Однак аналітики спостерігали лише підтверджені наступи росіян у східній частині населеного пункту.

Російський воєнний блогер 29 квітня заявив, що війська РФ контролюють половину Кислівки. Інший мілблогер 30 квітня повідомив, що окупанти начебто контролюють близько 75% населеного пункту.

В Інституті поінформували, що позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.

Як заявив український військовий оглядач Костянтин Машовець, підрозділи російських 15-го мотострілецького і 1-го танкового полків безуспішно наступають на північний схід від Берестового з боку Крохмального. Підрозділи ворожої 27-ї ОМСБр діють на південь від Новоселівського і намагаються просунутися до північної околиці Стельмахівки за підтримки підрозділів 423-го ОМСБр, які діють на схід від Стельмахівки.

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Машовець також заявив, що на південь від Новоєгорівки діють підрозділи російського 752-го мотострілецького полку, а підрозділи 252-го мотострілецького полку намагаються просунутися до Макіївки.

"Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної під час продовження боїв у цьому районі 30 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 квітня, показують, що українські сили незначно просунулися на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної), відвойовуючи позиції вздовж смуги вітру в цьому районі", – йдеться у звіті ISW.

Там також вказали, що позиційні бої тривали на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського, Зарічного; на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва; та на південь від Кремінної біля Білогорівки. Машовець заявив, що частини російської 164-ї ОМСБр витіснили українських військових з позицій на південь від Діброви (на південний захід від Кремінної).

Нагадаємо, напередодні механік-водій Сергій Зверєв і головний сержант роти Ігор Ігнатенко, які воюють на "Леопардах", розповіли, що в напрямку Кремінної на Луганщині щодня тривають запеклі бої. Росіяни щоденно "пруть" хвиля за хвилею. А поля та посадки – це кладовища техніки та людей.

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